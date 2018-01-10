اغويرو ينتشل السيتي في الثواني الاخيرة امام بريستول

ضمن فعاليات ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات ​كأس الرابطة الانكليزية​ ” كارابوا كاب ” ، خطف ​نادي مانشستر سيتي​ فوزاً متاخراً امام ​بريستول سيتي​ وبواقع 2-1 في مباراة عصيبة على ابناء المدرب ​غوارديولا​ حيث فشل متصدر البريمرليغ من استغلال الفرص التي سنحت في ظل التألق الكبير للحارس فيلدينغ والذي نجح في فرض نفسه نجماً في اللقاء بدون اي منازع قبل ان يتمكن اغويرو من انقاذ مدربه غوراديولا بهدف قاتل في الدقائق الاخيرة ، ورغم فوز السيتي الا ان موقعة الاياب ستحدد هوية المتأهل الى الدور النهائي من البطولة .

وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً بين الفريقين وبدأ لاعبو السيتي بقوة حيث هددوا مرمى الحارس فيلدينغ في العديد من المناسبات وبدروه اعتمد لاعبو بريستول سيتي على الهجمات المرتدة والتي شكلوا بها خطورة حقيقية على مرمى الحارس برافو ، وكان ابناء المدرب غوارديولا الاكثر خطورة وكان بيرنادرو سيلفا قريب من افتتاح التسجيل بعد تسديدة قوية جانبت القائم الايسر لمرمى حارس بريستول ، وبعدها تحصّل دي بروين على فرصة خطرة بعد تسديدة قوية انقذها الحارس فيلدينغ ببراعة كبيرة ، ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبي السيتزن حيث اهدر ​مانغالا​ رأسية خطرة امام مرمى بريستول ليحرم فريقه السيتي من خطف الاسبقية في ظل الضغط الكبير لابناء المدرب غوراديولا ، وبعكس مجريات اللعب تحصّل بريستول على ضربة جزاء بعد خطأ ساذج من المدافع ​ستونز​ داخل منطقة الجزاء ليمنح ​حكم اللقاء​ ركلة جزاء انبرى اليها ريد ليمنح بريستول التقدم في الدقيقة 44 وفي الدقيقة الاخيرة تحصّل سترلينغ على فرصة خطرة ولكن تسديدته تصدى لها احد مدافعي بريستول في اللحظة الاخيرة لينتهي هذا الشوط بتقدم بريستول وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو السيتي ضغطهم المستمر على مرمى بريستول وكان سترلينغ قريب من خطف هدف التعادل ولكن تسديدته تصدى لها الحارس فيلدينغ ببراعة كبيرة ، واثمر ضغط السيتزن عن هدف التعادل في الدقيقة 55 عبر المتألق ​كيفين دي بروين​ بعد تمريرة حاسمة من سترلينغ ، وبعدها طغى الاداء البدني على مجريات اللقاء حيث اتسم اداء لاعبي بريستول بالخشونة مما اجبر حكم اللقاء على اشهار البطاقة الصفراء في العديد من المناسبات ، وبدوره هدأت وتيرة ضغط لاعبي السيتي الا ان بدأ سترلينغ و​ليروي سانيه​ في ارباك دفاعات بريستول وكان لسترلينغ تسديدة قوية انقذها الحارس فيلدينغ وبعدها كان لسانيه فرصة اخرى ولكن تسديدة الالماني مرت بمحاذاة القائم ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة رمى المدرب غوارديولا بأوراقه الهجومية من اجل خطف الفوز في ظل التكتل الدفاعي الكبير للاعبي بريستول في مناطقهم الدفاعية ولكن التكتل الدفاعي لابناء المدرب جونسون صعّب من مهمة لاعبي السيتزن قبل ان ينجح البديل اغويرو من خطف هدف الفوز فب اللقاء في الدقيقة 92 برأسية جميلة ولتنتهي المباراة بفوز السيتي وبواقع 2-1 .