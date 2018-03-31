جنوب الغوطة “خالٍ” من المعارضة.. والنظام يواصل عملياته في دوما

مع خروج الدفعة الأخيرة من المقاتلين والمدنيين من جنوب الغوطة الشرقية، اعلن اعلام النظام السوري جنوب الغوطة منطقة “خالية” من الفصائل المعارضة.

وبموجب اتفاق مع روسيا تم بموجبه نقل أكثر من 41 ألف شخص، خرجت الدفعة الأخيرة من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من بلدات جوبر وزملكا وعين ترما الواقعة في الغوطة، السبت، متوجهين إلى محافظة إدلب بشمال سوريا.

القتال مستمر في دوما

وعلى الرغم من هذا الاعلان لا يزال مصير مدينة دوما، الذي يسيطر عليها “جيش الاسلام”، مجهولا بانتظار نتائج المفاوضات المستمرة مع روسيا.

وفي هذا الإطار، أعلن جيش النظام السوري، في بيان، مواصلة القتال والعمليات العسكرية في محيط مدينة دوما.

وبات النظام السوري، مع اخلاء جنوب الخوطة من مقاتلي “فيلق الرحمن”، يسيطر على 95% من المساحة الكلية للغوطة بعد أن بدأ في 18 شباط الماضي هجوماً عنيفاً عليها، تسبب بمقتل أكثر من 1600 مدني، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.