اعلان استراتيجية ترامب.. والكرملين: الانسحاب يضر بأمن العالم

فيما ينتظر العالم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، حول الاتفاق التاريخي الخاص بالبرنامج النووي الايراني كشف البيت ملامح استراتيجية الرئيس الأميركي.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى ملامح استراتيجية ترامب الجديدة تجاه إيران، والتي تم إنجازها بالتشاور مع فريق الأمن القومي والكونغرس وحلفاء واشنطن، خلال الأشهر التسعة الماضية.

وتركز الملامح العامة للاستراتيجية على الحرس الثوري الإيراني وحشد تأييد المجتمع الدولي لإدانة أنشطته وانتهاكاته لحقوق الإنسان، إذ ستعمل إدارة ترامب على منع النظام الإيراني، وخاصة الحرس الثوري، من تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتي تستنفذ ثروات الشعب الإيراني.

وأشار البيان إلى أن “الحرس الثوري الإيراني قوض جهود مكافحة داعش، كما استخدم الحوثيين وزودهم بالأسلحة من أجل استهداف الأبرياء..”.

ويؤكد ترامب من خلال استراتيجيته الجديدة، على عدم التسامح مع رفض إيران تفتيش مواقع عسكرية وإخفائها منشآت نووية في الآونة الأخيرة، وذلك كون النظام الإيراني لم يلتزم بالاتفاق النووي وعمل على استغلال بعض الثغرات فيه لاختبار مدى صبر المجتمع الدولي على أنشطته العدائية.

وفي المواقف، أعلن الكرملين أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التكهن بها.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه في حال انسحبت واشنطن من الاتفاق، فإن مثل هذه الخطوة ستضر بالتأكيد بالأمن والاستقرار في العالم.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني جواد ظريف التزام بلاده الكامل بالاتفاق النووي.

من جابنها، قالت متحدثة باسم الخارجية الصينية هيوا تشونينغ إن بكين تأمل بأن تتمسك جميع الأطراف بالاتفاق النووي الإيراني، معتبرة أنه يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقالت: “نعتقد أن هذا الاتفاق مهم لضمان نظام عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم ونأمل أن تواصل كل الجهات الحفاظ عليه وتطبيقه”.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن إيران ستظل ملتزمة بتعهداتها بما فيها البرنامج النووي، ما دامت الدول الأخرى لا تخالف الإتفاق، نقلا عن وكالة “سبوتنيك الروسية”.

ولفت لاريجاني، الذي يزور سان بطرسبرغ في روسيا للمشاركة في مؤتمر برلماني دولي إلى أنه “إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع بلاده، فسيعني هذا نهاية الاتفاق الدولي وقد يشيع حالة من الفوضى في العالم”.