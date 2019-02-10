اعتقال طلاب مصريين سخروا من صلاة المسيحيين

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أربعة شبان كانوا قد ظهروا في فيديو يسخر من الترانيم والصلوات المسيحية.

وكان مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مدته 46 ثانية، يحمل عنوان “4 طلاب في الأزهر يسخرون من الأقباط”، ظهر فيه أربعة شباب، ما أدى إلى مطالبة البعض ومن بينهم عضو مجلس النواب محمد أبو حامد بإلقاء القبض عليهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية رسمية إن “المتهمين اعترفوا بأن الغرض من الفيديو الذي صوروه في نهاية كانون الثاني الماضي، هو المزاح دون قصدهم الإساءة للديانة المسيحية، وعقب استشعار أحدهم بتصاعد الموقف قام بإزالته”.

وأضاف البيان أنهم “أذاعوا فيديو آخر مصور لهم أبدوا خلاله اعتذارهم عما بدر منهم”، موضحا عدم ارتباط الطالب الذي بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بأحد مسؤولي وزارة الأوقاف بالشرقية، كما أشارت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

(الحرة)