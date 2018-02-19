اعتصام للعمال المياومين يتحول الى تدافع وتضارب مع قوة الأمن

يوم عنفي، شهدته مؤسسة كهرباء لبنان، انتهى بمصالحة بين العميد حسين خشة والمياوم حسن عقل والذي كان تلقى صفعة منه الأسبوع الماضي.

الإيجابية النهائية لم تشهدها ساعات النهار، حيث تحول اعتصام المياومين وجباة الإكراء إلى اشتباكات مع مكافحة الشغب.

حضر المياومون صباحا إلى المؤسسة، قطعوا الأوتوستراد أمامها بالاتجاهين لبعض الوقت، إلا أن المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا لم يحصل، بعدما منعتهم القوى الأمنية من دخول صالة الزبائن.

افترشوا الأرض بخيم نصبوها، قبل أن يحضر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي اعلمهم باجتماع سيعقده مع لجنة المياومين يوم الأربعاء في مقر الإتحاد ليتوالى بعدها المياومون بسرد معاناتهم.

الأمور لم تنته على خير بعدما قام مياوم بتشطيب جسده، وآخر بصب البنزين على نفسه، إلا أن القوى الأمنية منعته من إحراق نفسه، لتبدأ بعدها اشتباكات بين الطرفين في محاولة المياومين للدخول إلى صالة الزبائن.

حوالى الأربعين دقيقة، بين كر وفر، ضرب وتدافع، انتهى بوساطة قام بها رئيس الاتحاد العمالي العام بين المياومين والقوى الأمنية لفض الاعتصام بانتظار اجتماع الأربعاء.

كما اعتصم المياومون وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان في البقاع، مطالبين بايجاد الحل الجذري الذي ينهي معاناة 1300 عامل مياوم وذلك عبر تثبيتهم في المؤسسة.

تقرير: ناهد يوسف