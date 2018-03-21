اعتصام لاهالي الموقوفين واهالي بريتال

نفذت لجنة “العفو العام” وأهالي المطلوبين والموقوفين في السجون وأهالي بريتال اعتصاماً أمام بلدية بريتال وقطعوا الطريق الدولية لبعض الوقت، رافعين لافتات تطالب بالعفو العام، وسط تدابير أمنية لقوى الأمن الداخلي.

والقى الناطق الرسمي باسم اللجنة قاسم طليس كلمة باسم المعتصمين تساءل فيها عن الوعود من قبل المسؤولين عن اقرار قانون العفو، وقال: “عهداً سنواصل ما بدأنا به ونطلب من السلطة وأجهزتها أن تبادر إلى تحديد مكان وزمان قبل آخر هذا الشهر لتستقبل الملاحقين المظلومين من أبنائنا الذين يلاحقهم القتل وأصبحوا مشاريع ضحايا على قارعة الطريق باستخفاف ودون محاسبة من المسؤولين واذا لم تستجيب السلطة لمطلبنا سنعمل نحن لتحديد زمان ومكان اذا لتتحمل السلطة مسؤوليتها ويضمن القضاء محاكمة عادلة تضمن حياة اولادنا وترفع الظلم الذي يلاحقهم منذ سنوات، ولننهي حالة شيوع الجريمة، ولتتفضل الدوله وتكون سلطة فاعلة مسؤولة عن المحاسبة، لا سلطة تتعاطف مع العميل وتتعايش مع الارهاب”.

واضاف: “نحن نعمل لانهاء الحالة المتوترة مع السلطة وعودتها دولة قوية فاعلة الى كافة ارجاء الوطن ونقضي على الجريمة وتحترم الحقوق الشخصية”.