اعتصام خطباء وأئمة مساجد من عكار للمطالبة في حقوقهم

نظم عددٌ من أئمة وخطباء المساجد إعتصاماً أمام دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية بعدما ساءت في الآونة الأخيرة وتوقيف ” بطاقة التأمين الصحي والتي كانت ممولة من دولة الإمارات”.

وألقى كلمة المعتصمين الشيخ محمد إسكندر مطالبين بالتالي:

١- إدراج أسماء جميع أفراد الجهاز الدينيفي عكار ضمن نقابة مؤسساتية حكومية أسوة بالمحامين والمهندسين والتجار والمزارعين وغيرهم.

٢- تأمين رواتب لكل العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار والتابعين حكما لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية.

٣-تأمين بطاقة استشفاء وضمان صحي من خلال التنسيب إلى صندوق الضمان الإجتماعي حفظا لكرامة العلماء.

٤- حق العلماء الشرعي والقانوني في انتخاب المفتي في عكار.

٥- أمام هذا الواقع المرير نطالب القائمين على أمور الطائفة الكريمة بإيجاد حلول مشرفة كما هي حال رجال الدين في الطوائف الأخرى في هذا البلد.

٦- نطالب بإستقالة كل مسؤول في هذه الطائفة عاجزٍ عن تحقيق هذه المطالب وإيجاد حلول جدية وسريعة، وإلا فالأمور آيلة الى التصعيد ، وكل خطوة يكشف عنها في حينها.

هذا وأكد المعتصمين أن إجتمعاتهم ستبقى مفتوحة حتى تحقيق مطالبهم