اعتصامات للاساتذة والمتقاعدين احتجاجا على الظلم اللاحق بهم

نفذت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة اعتصاماً لجميع المتقاعدين ضباطا ورتباء وأفرادا، احتجاجا على الظلم اللاحق بهم من جراء ما اعتبروه الزيادة الهزيلة على معاشاتهم التقاعدية والاجتزاء منها.

وقد توجه عدد من المعتصمين الى مبنى الواردات التابع لوزارة المال مانعين الموظفين من الدخول إليه.

تزامناً، نفذ الاساتذة المتمرنون في وزارة التربية اعتصاما امام الوزارة في الاونيسكو مطالبين بانصافهم سيما وانهم لم يتقاضوا رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر ولم تطالهم السلسلة الجديدة، اضافة الى تثبيتهم عند الفئة الخامسة أو أدنى مع راتب لا يزيد عن مليون ل.ل

وقد شاركرئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي في الاعتصام، مؤكدا ان الاساتذة المتمرنين سيقبضون رواتبهم اخر الشهر بالاتفاق مع كلية التربية.