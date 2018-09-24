اعتصامات في رياض الصلح تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية

تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، نظم “ائتلاف إدارة النفايات” وقفة، عند مدخل المجلس، للمطالبة بعدم إقرار قانون إدارة النفايات الذي نوقش في الجلسة.

المعتصمون طالبوا النواب بإعادة القانون إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة.

وقد شارك في الوقفة النواب الياس حنكش، بولا يعقوبيان وأسامة سعد.

وبعدها انضم إلى الإعتصام لجنة من الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني. الذين طالبوا مجددا بمستحقاتهم ورواتبهم التي لم يأخذوها منذ سنة، كما طالبوا بإجراء مباراة محصورة بمادة اختصاص وحيدة مع فتح شرط السن لإنصاف المتعاقدين القدامى.

كما اعتصم الاساتذة المتمرنون لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية، في رياض الصلح، بمشاركة رابطة التعليم الثانوي، للمطالبة بحقهم في الرواتب والدرجات الست، ومرسوم التعيين.

وفيما أكد الاساتذة استمرار اضرابهم حتى حصولهم على حقوقهم، حضر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة الى ساحة الإعتصام، وبحث مع المعتصمين في المطالب.

وفي المكان نفسه نظمت جمعيات اهلية عدة اعتصاما للمطالبة باقرار قانون المخفيين قصرا.