اعتزال لاعبين من المكسيك بعد الخسارة أمام البرازيل

أعلن اللاعبان ​المكسيك​يان ​رافاييل ماركيز​ و​أوريبي بيرالتا​ اعتزالهما اللعب الدولي عقب الخسارة أمام ​البرازيل​ بهدفين نظيفين والخروج من ثمن نهائي ​كأس العالم​ في روسيا.

واعتزل ماركيز (39 عاما)، الملقب بـ “القيصر”، بعد أن شارك في بطولة كأس العالم لخمس مرات.

وشارك ماركيز أمس في مباراته الأخيرة مع المنتخب المكسيكي، ضمن التشكيلة الأساسية، محققا إنجازا جديدا في مسيرته، حيث أصبح اللاعب الأول في العالم، الذي يشارك في 5 مباريات في دور الـ16 للمونديال، كما أصبح أكبر اللاعبين سنا (39 عاما و139 يوما) الذي يخوض منافسات الأدوار الإقصائية في نهائيات كأس العالم بعد الإنكليزي ​ستانلي ماتيوس​ عام 1954 (39 عاما و145 يوما).