اطلاق منصة “ام اي تي ريفيو” بالعربية

أعلنت مؤسسة “دبي للمستقبل” عن إطلاق منصة “إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية” و”المؤتمر العالمي للتكنولوجيا الناشئة”، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط عبر استضافته في دبي يومي 23 و24 أيلول 2018.

ويعد “المؤتمر العالمي للتكنولوجيا الناشئة” (EmTech) أحد أبرز الأحداث السنوية العالمية. ويتم خلاله عرض أبرز الاختراعات والتطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وتسعى منصة “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والاختراعات ومستجدات التكنولوجيا والهندسة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة “دبي للمستقبل” خلفان بالهول أنّ “استضافة المؤتمر وإطلاق المنصة يدعمان جهود المؤسسة في تحويل الإمارة إلى حاضنة للعلوم والتقنيات المستقبلية والحلول المبتكرة، وتعزيز موقعها الريادي في دعم التوجه نحو إثراء المحتوى العلمي العربي وجهود التطوير والإعداد للمستقبل”.