اطلاق جائزة سمير قصير لحرية الصحافة للسنة الـ13

أطلقت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن ورئيسة “مؤسسة سمير قصير” جيزيل خوري مسابقة “جائزة سمير قصير لحرية الصحافة” في سنتها الثالثة عشرة.

وتخلد “جائزة سمير قصير لحرية الصحافة” التي يمنحها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2006، ذكرى الصحافي والكاتب اللبناني سمير قصير الذي اغتيل في عام 2005. وقد شارك في المسابقة خلال السنوات الماضية ما يزيد عن 2000 صحافي من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج.

وقالت لاسن، خلال مؤتمر صحافي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، “إن حرية الصحافة وسلامة الصحافيين والفاعلين الإعلاميين أولويات رئيسية للاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى تمويل الاتحاد “للعديد من البرامج الوطنية والإقليمية لدعم الصحافة المهنية وقدرات وسائل الإعلام في المنطقة”.

واعتبرت لاسن أنه رغم منح الجائزة لـ13 عاما “ما زال هناك حاجة كبيرة إليها، لأن الوضع في العديد من دول المنطقة يستمر بالتدهور.”

بدورها، أكدت خوري “عدم التخلي عن حريتنا بحجة الاستقرار”، داعية الصحافيين الى المشاركة الفاعلة في المسابقة هذا العام.

يشار إلى أن مسابقة “جائزة سمير قصير لحرية الصحافة” مفتوحة أمام المرشحين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج حتى العاشر من نيسان، وتمنح الجائزة عن فئات: أفضل مقال رأي، أفضل مقال استقصائي، أفضل تحقيق إخباري سمعي وبصري.

ويجب أن تتناول التحقيقات واحدا أو أكثر من المواضيع التالية: دولة القانون، حقوق الإنسان، الحكم الرشيد، مكافحة الفساد، حرية الرأي والتعبير، التنمية الديمقراطية، والمشاركة المواطنية. وينال الفائز في كل فئة من الفئات الثلاث 10.000 يورو.

وسوف تتألف لجنة التحكيم من سبعة أعضاء من وسائل إعلام عربية وأوروبية، وعضو مراقب واحد يمثل الاتحاد الأوروبي. وتعلن أسماء أعضاء اللجنة في يوم حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في بيروت في 31 أيار، ثلاثة أيام قبل ذكرى اغتيال سمير قصير.