اطلاق أول صندوق من نوعه في لبنان لمساعدة مرضى السرطان

بعد مركز سانت جود المتخصّص في علاج سرطان الاطفال، المركز الطبي في الجامعة الاميركية يُطلق اوّلَ صندوق من نوعه في لبنان لمساندة المرضى البالغين وغير الميسورين خلال فترة تلقيهم العلاج.

لان من حق كل مريض مصاب بالسرطان في العلاج… لا بالموت على ابواب المستشفيات، ها هو المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت يطلق اول صندوق من نوعه في لبنان لمساندة مرضى السرطان.

ويهدف الصندوق الى توفير الدعم المادي والنفسي والاجتماعي للمرضى البالغين وغير الميسورين خلال فترة تلقيهم العلاج.

من جهته أشار وزير الصحة غسان حاصباني لتلفزيون “المستقبل” الى ان الصندوق سيساهم في الوقاية والكشف المبكر للكثير من المرضى.

ومع ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطان في بلد يرزح تحت عبء الازمات المالية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وجد هذا الصندوق الاول من نوعه في لبنان ليخفف الالم عن مرضى كثر يكافحون بكرامة من اجل البقاء على قيد الحياة.

تقرير: غيدا جبيلي