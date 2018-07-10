اطفاء بيروت يخمد حريقاً في مستشفى الجامعة الأميركية

تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء مدينة بيروت اتصالاً هاتفياً يفيد عن اندلاع حريق في المبنى العائد الى مستشفى الجامعة الأميركية “AUH” في منطقة الحمراء، على الفور هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف في الفوج الى المكان، وفور وصولها كانت ألسنة النيران مندلعة في الطابق الحادي عشر من المبنى وهو “سطح” المستشفى، بالسرعة اللازمة عملت عناصر فوج الاطفاء على الوصول الى مصدر النيران التي كانت مندلعة في الـ “داخون” العائد لمكيفات السنترال للمبنى، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة عليها، حائلين دون امتدادها الى باقي أرجاء المبنى.