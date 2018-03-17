اضاءة صخرة الروشة ضمن مبادرة “صناع الامل”

أضاءت سفارة دولة الامارات بالتعاون مع بلدية بيروت صخرة الروشة، تحت عنوان “مبادرة صناع الأمل”.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تعتبر الأكبر عربياً، وتهدف إلى تحفيز كل شخص أو جهة تنطبق عليها صفات “صناع الأمل” من جمعيات ومؤسسات إلى ترشيح مبادراتها ومشاريعها الإنسانية والخيرية.

وشكل العرض الحي الذي شهده الرصيف البحري مناسبة ليؤكد سفير دولة الإمارات حمد سعيد الشامسي على دعم بلاده لمؤتمرات الدعم الدولية التي تتعلق بلبنان.

ومع مبادرة صناع الامل، اللبنانيون مدعوون اذا الى المشاركة وترشيح مبادراتهم، فيما الطلبات ستظل مفتوحة حتى 24 من الشهر الجاري.