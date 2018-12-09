اضاءة القرية الميلادية في التليل بحضور هادي حبيش وأسعد درغام

احتفلت بلدية التليل بانارة ملكة الاشجار واضاءة القرية الميلادية في باحة دار البلدية وسط البلدة بحضور النائبين هادي حبيش و أسعد درغام، النائب وهبة قاطيشا ممثلاً بجوزيف فارس،الأب نكتاريوس مخول،عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر جيمي جبور، العميد الركن إبراهيم عبود قائد اللواء الأول، العميد الركن يوسف حداد قائد فوج الحدود البرية الأول ممثلاً بالنقيب يحيى خليفة، الرائد الدكتور محمود قاسم آمر المجموعة الأمنية لمراقبة و ضبط الحدود الشمالية، الرائد دوري شعنين رئيس شعبة الامن العام في القوة المشتركة، مروان جواد مسؤول التنمية في تيار المستقبل.رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات وفعاليات وحشد كبير من ابناء البلدة.

بعد النشيد الوطني ترانيم ميلادية ثم القى رئيس بلدية التليل شربل عبود كلمة قال فيها: السلام لكم، هذه التحية التي غيّرت وجه العالم عندما بشّر الملاك جبرائيل أمّنا مريم العذراء،هذه التحية التي زرعت الفرح في القلوب بولادة الطفل يسوع

اضاف : نحتفل بهذه الأيام الصعبة بعيد الميلاد المجيد ووطننا ممزق والنزاعات و الانقسامات تنهش جسده وتنشر رائحة الخراب و الخوف , ولكن ما زالت تطنّ في آذاننا كلمات الملاك جبرائيل لرعاة بيت لحم الذين كانوا يحرسون حراسة الليل على رعيتهم قائلاً :” لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ” .

أيها الأخوة و الأخوات إن بشارة الملاك تزرع الفرح و الأمل والرجاء و تبدّد الخوف من القلوب ،وهي لنا جميعاً فدعونا نكون كالرعاة كل واحد منّا بموقعه ومسؤوليّته ووظيفته وعائلته راعٍ صالح لننهض بوطن صالح.

وهنأ عبود الحميع بالمناسبة شاكرا جهود كل الءين تعبوا واجتهدوا متكوعين لانجاز هذا العمل البهي “ملكة الاشجارعروسة عكار” .

كما أنني أحيي شركة هوا تشيكن لمساهمتها بالالعاب النارية سائلاً الرب معافيتكم و عائلاتكم و أتمنى لكم ميلاد مجيد و رأس سنة مباركة .

اثر ذلك تمت انارة الشجرة الميلادية ثم كانت جولة في القرية الميلادية المميزة التي استحوذت على اعجاب الجميع