اصوات معارضة تفاجأ “حزب الله” في بعلبك – الهرمل

تعتبر بعلبك- الهرمل من اكثر المناطق التي تعيش حماوة الانتخابات النيابية وخلافاتها.

ورغم انها معروفة بتأييدها السياسي لـ”حزب الله”، الا ان الاصوات المعترضة، فاجأت الحزب وأمينه العام السيد حسن نصر الله.

وكعادته عند المحطات المفصلية، لجأ تصر الله الى تخوين منافسيه في الانتخابات، قائلا، خلال لقاء داخلي مع محازبي منطقة بعلبك- الهرمل، إنه “لن يسمح أن يمثل حلفاء النصرة وداعش أهالي بعلبك- الهرمل وأهالي بعلبك- الهرمل لن يسمحوا لمن سلح النصرة وداعش أن يمثلوا المنطقة”.

وجاء الرد على هذا الكلام التخويني، سريعا، من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فسأل احدهم: “هل يحق لمن هربهم بحافلات مكيفة من امام جيشنا البطل ان يمثل بعلبك الهرمل؟”

فيما قال اخر: “بلشت موجة التحريض الانتخابي، واعتبر اخرون ان فزاعة داعش والنصرة هي للهروب من السؤال عن العتمة الحقيقة وحرمان واهمال بعلبك”.

وفي رد على هذا الكلام التخويني كتب اخر: “عفكرة داعش كمان تتهم من يخالفها بالخيانة”.

ورد اخر ايضا قائلا: “صحيح، الذي منع الاحتفال بإنتصار الجيش على داعش والنصرة، هو الأحق في تمثيل أهالي بعلبك الهرمل، صحيح، الذي منع اي صفقة تبادل من أجل إطلاق سراح جنود الجيش اللبناني المخطوفين (كانت فرصة حقيقية لإسترجاعهم احياء)، بينما عمل على إخراج ارهابيين من سجن رومية، من دون اي قرار قضائي، من إجل إتمام صفقة تبادل مع النصرة وداعش، بهدف إطلاق سراح عناصر حزب الله الأسرى لدى التنظيمين، هو الأجدر في تمثيل أهالي بعلبك الهرمل ويشرفهم”.