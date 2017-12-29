اصابة 36 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة وغزة

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ان 36 فلسطينيا اصيبوا خلال مواجهات وقعت اليوم مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في اطار استمرار الاحتجاجات على قرار واشنطن الاعتراف ب”القدس عاصمة لاسرائيل”.

وافاد متحدث باسم وزارة الصحة في بيان ان 16 فلسطينيا اصيبوا في الضفة الغربية، 8 منهم بالرصاص، فيما اصيب 20 فلسطينيا خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وكانت الوزارة ذكرت في حصيلة سابقة ان 8 فلسطينيين اصيبوا قبل ظهر اليوم خلال هذه المواجهات.

وانطلقت تظاهرات عقب صلاة الجمعة في مناطق عدة في الضفة الغربية، شاركت فيها اعداد محدودة من الشبان، استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية الى استمرار التظاهرات احتجاجا على قرار واشنطن في شأن القدس .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان “ثلاثة شبان اصيبوا بالذخيرة الحية في مخيم العروب القريب من مدينة الخليل، احدهم في وضع خطير”.

واضافت: “اصيب ايضا شاب بالرصاص الحي في الكتف في منطقة حوارة القريبة من مدينة نابلس، واصيب 4 شبان بالرصاص المطاط”.

وتوجه عدد من الشبان الى المنطقة الشمالية من مدينة رام الله في الضفة المحتلة، المحاذية لمستوطنة بيت ايل، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة فرد هؤلاء بالغاز المسيل للدموع.