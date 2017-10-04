اصابة بيل تغضب بيريز

يبدو رئيس ​ريال مدريد​، ​فلورنتينو بيريز​، غاضبا من نكسة الاصابة الاخيرة ل​غاريث بيل​ .

وغاب بيل عن فوز ريال مدريد يوم الاحد، لكن سمح له بالانضمام الى منتخب ويلز هذا الاسبوع بالرغم من تردد بيريز.

ومع ذلك، وبعد الفحوصات، استبعد بيل من برنامج ويلز الدولي بسبب الاصابة. ويعتقد الأطباء أنه سيواجه شهرا آخر من الغياب عن الملاعب.

وكان ريال مدريد، بما في ذلك المدرب زين الدين زيدان، قد أصرا على أن بيل كان يستريح خلال إسبانيول ولم تكن مشاكل إصابته خطيرة، وأن حقيقة أن ويلز قد كشفت عن مدى الانتكاسة الأخيرة أغضب بيريز.

لقد حاول الرئيس أن يخفف من وطأة مشاكل بيل، لكن كل شيء الآن بات مكشوفا، وهو غاضب من الوضع