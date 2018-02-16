“اشكالات بروتوكولية” تحيط بزيارة تيلرسون الى قصر بعبدا

رافق زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون السريعة إلى لبنان اختلاف حيال ترتيباتها، إذ أصرّت وزارة الخارجية على ان يزور مقرها في قصر بسترس ويجتمع مع الوزير جبران باسيل، جرياً على عادة كل زيارات وزراء الخارجية الى لبنان.

الّا انّ الجانب الاميركي اعتذر أثناء تحضير الزيارة نظراً لضيق الوقت، ما أدى الى انزعاج تُرجم من خلال ما جرى في القصر الجمهوري، حيث انّ تيلرسون انتظر نحو 5 دقائق وحيداً في صالون القصر قبل ان يدخل باسيل أولاً ويصافحه من دون التقاط صورة تذكارية معه، ثم يدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويحرص على إجلاس باسيل الى يمينه ويستعيض عن الاجتماع الثنائي بلقاء موسّع حضره مسؤولون وديبلوماسيون وأمنيون من دون ان يكون بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، قائد رئيس المؤسسة التي تحتضنها اميركا وتدعمها. وقد توقف الجانب الاميركي عند هذا الغياب.

وما اللقاء الذي انعقد على هامش اجتماع قصر بعبدا بين تيلرسون وباسيل سوى “جبران خاطر”، ولم يصدر نتيجة الاجتماع بيان رئاسي او تصريح من الوزير الاميركي.

ولفتت مصادر سياسية لـ”الجمهورية” الى “انّ الاجتماع في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيلرسون، والذي كان محدداً بـ 20 دقيقة، دام ساعة ونصف”. وقالت: “انّ هذا الامر يُسقط ذريعة “ضيق الوقت” التي شهرها الجانب الاميركي لكي لا يزور وزارة الخارجية”.

وذكّرت بأنّ الوزير الاميركي “كان زار قبل وصوله الى لبنان كلّاً من مصر والاردن، واجتمع هناك بوزيري خارجية البلدين وعقد معهما مؤتمرين صحافيين”. وسألت: “لماذا استثناء وزارة خارجية لبنان من هذه القاعدة الديبلوماسية الطبيعية؟”.

واعتبرت مصادر مواكبة للزيارة ولتطوّر العلاقات الثنائية هذا الامر “موقفاً سياسياً لباسيل يتكرر للمرة الثانية، إذ انّ الوزير كيري تصرّف كذلك حين زار لبنان في الـ2014 ما حَدا بباسيل آنذاك كما اليوم الى عدم استقبالهما في مطار بيروت”.

وعلى رغم ذلك، أبدَت مصادر اميركية امتعاضها من “الاشكال البروتوكولي مع وزير الخارجية الاميركي، الذي هو في تراتبية الحكم في واشنطن بمثابة الوزير الاول”.

لكن هذا لم يمنع تيلرسون، بعد محادثاته مع عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري، من ان يطلب من مساعده ديفيد ساترفيلد البقاء في لبنان لمتابعة المفاوضات في شأن عدد من الملفات، وأبرزها الحدود الاسرائيلية المتنازَع حولها بين حدود الهدنة والخط الازرق.

من جهته، أوضح المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية ان كافة الاصول البروتوكولية اعتمدت في استقبال وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية في قصر بعبدا وأنه لم يحصل أي خلل او تقصير بروتوكولي وكل ما يتم تداوله لا اساس له من الصحة، حتى ان الوزير الضيف حرص على التدوين في سجل التشريفات شكره على الاستقبال الحار الذي لقيه في قصر بعبدا.

كما أوضحت مصادر قصر بعبدا، لـ”الجريدة الكويتية” أن “ما تم تداوله حول تأخر رئيس الجمهورية ميشال عون لاستقبال وزير خارجية أميركا ريكس تيلرسون غير صحيح فهو وصل إلى قصر بعبدا قبل موعده بعشر دقائق، ما تسبب بهذا اللغط”، لافتةً إلى أن “اللقاء عقد في موعده المحدد”.