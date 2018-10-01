اشتعال حرب الكهرباء بين اصحاب المولدات والدولة

سطر 60 محضر ضبط بحق أصحاب المولّدات الذين لم يلتزموا بتركيب العدادات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في اليوم الاول من دخول قرار تركيب العدادات حيز التنفيذ.

وفي وقت باشرت فيه مديرية حماية المستهلك المراقبة، من خلال دوريات تفتيش بمؤازرة القوى الامنية، كانت وزارة الاقتصاد تشهد اجتماعا بين وزير الاقتصاد رائد خوري ولجنة اصحاب المولدات، اجتماع لم يتم التوصل فيه إلى حل أو اتفاق، فيما اكد خوري الا تراجع عن قرار تركيب العدّادات.

اصحاب المولدات الذين اعتصموا رفضا لقرار وزارة الاقتصاد والتي حددت تسعيرة 410 ليرة لبنانية عن كل كيلواط ساعة، اكدوا ان التسعيرة مجحفة بحقهم مصرين على تسعيرة ال 560 ليرة لبنانية.

التسعيرة المحددة ايضا رفضها بعض اصحاب المولدات الذين قاموا بتركيب العدادات قبل نفوذ القرار.

وفي ظل تباعد وجهات النظر بين الوزارات المعنية بالملف وعلى خط اخر، وقع اشكال في منطقة الفوار في صيدا على خلفية تنافس بين اثنين من اصحاب المولدات الكهربائية تطور الى اطلاق نار وتسبب باصابة شخص.

وبين محاضر الضبط، التي تصل عقوبتها الى حد مصادرة المولدات، وبين تصعيد اصحاب المولدات يبقى هذا الملف يبحث عن مخرج في افق لا يزال مسدودا.

تقرير: غيدا جبيلي