اشتباكات بين الحرس الثوري وداعش في غرب إيران

ذكر الموقع الإخباري الرسمي للحرس الثوري الإيراني (سباه نيوز) أن الحرس الثوري اشتبك مع مقاتلي تنظيم داعش في غرب البلاد، السبت.

وأفاد الموقع أن مجموعة مؤلفة من 21 متشدداً من داعش عبرت الحدود الغربية لإيران وظلت قيد المراقبة قبل أن يشن ا#لحرس_الثوري هجوما عليها صباح السبت.

وأشار إلى اعتقال معظم المتشددين دون ذكر عدد القتلى أو المصابين في الاشتباك.

وفي حزيران الماضي، هاجم داعش، البرلمان الإيراني في طهران ومرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله روح الله الخميني، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات.

وكان منفذو الهجوم جميعا من الأكراد الإيرانيين من المنطقة الكردية الواقعة غرب البلاد على مقربة من الحدود العراقية. وأطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ على قواعد داعش في سوريا في 18 حزيران الماضي ردا على الهجوم.