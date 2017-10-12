قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تستعد للانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة.

ووصف نتنياهو في بيان قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو في بيان بأنه “شجاع وأخلاقي”.

وأضاف البيان أن نتنياهو أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الإسرائيلية ببدء الاستعداد لترك المنظمة أيضاً.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، متهمة هذه المؤسسة بأنها “معادية لإسرائيل”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن الولايات المتحدة ستشكل “بعثة بصفة مراقب” لتحل محل بعثتها في الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها.