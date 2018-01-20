اسرائيل تؤكد تمسك تل أبيب ببقاء الأسد في منصبه

وفي الساعات الماضية، برز تأكيد اسرائيلي جديد على تمسك تل ابيب ببقاء رئيس النظام السوري بشار الاسد في منصبه، على اعتبار ان هذا الامر يصب في مصلحتها.

بقاء بشار الأسد في السلطة سيكون خبرا سارا بالنسبة لتل أبيب.. .. هذا ما كشفه الخبير العسكري الإسرائيلي في صحيفة معاريف تال ليف رام…

بالنسبة لتل أبيب كما يقول رام فإن الأسد سيكون الخاسر الأكبر لو منح الإيرانيين فرصة البقاء في بلاده رغم أنه مدين لهم بالتغلب على معارضيه خلال السنوات الماضية حسب زعمه.

لا ترى إسرائيل بالأسد الذي ارتكب المجازر بحق شعبه أي مشكلة، فهو رجل علماني، ولا يريد لسوريا أن تذهب باتجاه التطرف الديني.. هكذا يبرر الكاتب الإسرائيلي الذي يحاول التسويق ألا بديل للأسد سوى الإيرانيين الذين ينتشرون في أنحاء سوريا..

ويكشف الكاتب أن الحلف القائم بين سوريا وإيران وحزب الله ليس قدرا محتوما وأبديا، في ظل ظهور بعض التصدعات داخله، موضحا أن الأسد مدين للإيرانيين، لكن لديه الكثير مما سيخسره لو مكثوا في بلاده عقب انتهاء الحرب، وهنا تكمن المصلحة الإسرائيلية الواضحة.

ويورد رام ثلاثة معايير لنجاح الأسد في معركته الحالية: أولها بقاؤه رئيسا للدولة، وثانيها نتائج الحرب على تنظيم داعش، وثالثها الحفاظ على سوريا وحدودها.

وتنسحب لغة الإطراء وحملة التلميع الى اعتبار أن لإسرائيل مصلحة واضحة بأن يبقى بشار الأسد رئيسًا لسوريا مجددًا، في حال دخلت على خط إعمارها أطراف دولية وإقليمية لإبعاد التأثير الإيراني الشيعي الذي تمثله إيران وحزب الله” مضيفا أن الأسد لديه خططا خاصة به، ويدرك جيدا معنى الوجود الدائم للإيرانيين في سوريا.