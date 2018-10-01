استياء من أداء منظمات الإغاثة الدولية لنازحي عدن

انتقد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن، الدكتور نزار باصهيب، فشل المنظمات الأممية في بعض مخيّمات النازحين في عدن، وقد تزامن ذلك مع تسريبات كشفت تحذير برنامج الأغذية العالمي للميليشيات من استمرار انتهاكاتها ضد منشآت خاصة به.

ويبدو أن منشآت المنظمات الدولية لم تسلم من انتهاكات الميليشيات الانقلابية في اليمن.. هذا ما كشفته رسائل مسربة بين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي وقيادي حوثي يدعى مهدي المشاط.

الرسائل حملت مخاوف جادة وخيبة أمل وتحذير شديد اللهجة للميليشيات بعد أن استغلت الأخيرة منشآت تابعة للبرنامج في الحديدة بالقوة لخدمة أغراضها العسكرية.

بيسلي حذر الميليشيات من أن انتهاكاتها ستدفع بالبرنامج إلى إبلاغ كافة الأطراف المعنية بأي أنشطة حوثية داخل منشآت البرنامج.

تلك الرسائل المسربة أعادت للأذهان انتهاكات ممنهجة بعيدة المدى دأبت الميليشيات على إنكارها، أبرزها اقتحام مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة، إضافة إلى إحراق مخازن المساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في أبريل الماضي.

ليس ذلك فحسب، فانتهاكات الميليشيات طالت أيضاً سفن وشاحنات الإغاثة التابعة للمنظمات إما بالاحتجاز أو بمصادرة محتوياتها المخصصة للمناطق المحتاجة.

كما أن تلك الممارسات امتدت إلى تسجيل نحو 16 واقعة اعتداء على فرق الإغاثة التابعة للمنظمات الأممية بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب.

“العربية”