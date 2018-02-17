استمرار حملات الافتراء على المستقبل رغم الكلام الواضح للحريري

تأكيد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على عدم التحالف مع حزب الله في الانتخابات جاء رداً على حملات التضليل، في حين أن كلام السيد حسن نصرالله عن عدم الرغبة في التحالف مع المستقبل جاء من خارج السياق الطبيعي لثوابت لا يحيد عنها التيار الازرق.

حزب الله لا يريد التحالف مع المستقبل في الانتخابات… ولا المستقبل حتماً!

واذا كان الرئيس سعد الحريري قد اعلنه بالفم الملأن في ذكرى الرابع عشر من شباط وفي غيرها من المناسبات، فهو رداً على من يحاول التسويق والترويج لتحالف غير وارد في قاموس المستقبل جمهوراً وتياراً.

وفي خطاب نصرالله لم تغب المحكمة الدولية التي قال انها مسيسة، اشارة لافتة عشية انطلاقة مطالعات الدفاع في مرحلة جديدة من المحاكمات.

لا شك انها من عوارض الانتخابات وما يسبقها من سقوف مرتفعة في الخطاب السياسي والذي سيزداد حدة، كل ما اقترب موعد الاستحقاق.