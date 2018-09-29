استمرار إضراب سائقي الشاحنات في 248 مدينة إيرانية لليوم السابع

رغم اعتقال العشرات والتهديدات بالإعدام، يتسمر اضراب سائقي الشاحنات لليوم السابع، حيث توسع ليشمل 248 مدينة إيرانية.

وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي، في تصريح صحفي بشأن جولة جديدة لإضراب سائقي الشاحنات في إيران: استمر الإضراب في يومه السابع في هذه الجولة في حين هدد المدعي العام الإيراني، سائقي شاحنات النقل بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم بسبب إضرابهم عن العمل.

وكان المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، هدد سائقي الشاحنات بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم، وخلال حديث للتلفزيون قال إن سائقي الشاحنات الذين أضربوا عن العمل، يواجهون تهمة «قطّاع الطريق»، وإن عقوبة هذه التهمة هي الإعدام.

تزامنا، قام أصحاب الشاحنات في هولندا باستعراض شاحناتهم في شوارع الهولندا تضامنًا مع إضراب سائقي الشاحنات في إيران.

بدورها، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، وجهت تحياتها للسائقين المضربين في عموم إيران وقالت إن نظام الملالي لايريد ولا يستطيع أن يلبي طلباتهم العادلة، وإن تحقيق هذه المطالب يتم فقط بالحرية والسلطة الشعبية، داعية عموم المواطنين لاسيما الشباب إلى دعم المضربين.