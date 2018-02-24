استقصاء بيروت توقف مطلوبين يروجان مخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي :

توافرت معلومات عن قيام شخصين مجهولين بترويج مخدرات في محلة الطيونة – بوليفار سامي الصلح.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، من توقيفهما في المحلة المذكورة على متن سيارة نوع هيونداي لون اسود مستأجرة، وهما:

_ ن. ب. ( مواليد عام 1985، لبناني)

_ ي. ن. ( مواليد عام 1995، لبناني)

وضبط بحوزتهما 91 علبة بلاستيكية بداخلها كميات مختلفة من الكوكايين والباز والكوكايين الخام، إضافة الى مبلغ مالي.

وقد تبين أن الاول مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم محاولة قتل ومخدرات، فيما الثاني مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحري بجرم مخدرات.

سلما مع المضبوطات والسيارة الى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، بناءً على إشارة القضاء المختص.