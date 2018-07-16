استقبال أسطورى لمنتخب كرواتيا وصيف كأس العالم بعد وصوله إلى زغرب

Soccer Football - World Cup - The Croatia team return from the World Cup in Russia - Zagreb, Croatia - July 16, 2018 Croatia fans await the arrival of the team at the main square in Zagreb REUTERS/Antonio Bronic
وصل منتخب كرواتيا مساء اليوم،الأثنين، إلى العاصمة “زغرب” بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم 2018 والحصول على الميدالية الفضية عقب الخسارة أمام فرنسا بالمباراة النهائية 2/4 أمس،الأحد، على ملعب “لوجنيكي”، واستقل الفريق أتوبيسًا مكشوفًا ليجوب شوارع ومدن العاصمة.
وانتظرت الجماهير الكرواتية اللاعبين والجهاز الفنى من داخل مطار “زغرب” وامتداداً بشوارع العاصمة التى احتشد فيها المشجعون يحتفلون بالإنجاز التاريخى الذى تحقق لأول مرة بالحصول على وصيف المونديال.
واستقل لاعبو المنتخب الكرواتى أتوبيسا مكشوفا طافوا به شوارع العاصمة “زغرب” وسط آلاف المشجعين الكروات احتفالاً بالأداء المشرف فى كأس العالم، رغم خسارة اللقب أمام فرنسا.
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