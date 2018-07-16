استقبال أسطورى لمنتخب كرواتيا وصيف كأس العالم بعد وصوله إلى زغرب

وصل منتخب كرواتيا مساء اليوم،الأثنين، إلى العاصمة “زغرب” بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم 2018 والحصول على الميدالية الفضية عقب الخسارة أمام فرنسا بالمباراة النهائية 2/4 أمس،الأحد، على ملعب “لوجنيكي”، واستقل الفريق أتوبيسًا مكشوفًا ليجوب شوارع ومدن العاصمة.

وانتظرت الجماهير الكرواتية اللاعبين والجهاز الفنى من داخل مطار “زغرب” وامتداداً بشوارع العاصمة التى احتشد فيها المشجعون يحتفلون بالإنجاز التاريخى الذى تحقق لأول مرة بالحصول على وصيف المونديال.

واستقل لاعبو المنتخب الكرواتى أتوبيسا مكشوفا طافوا به شوارع العاصمة “زغرب” وسط آلاف المشجعين الكروات احتفالاً بالأداء المشرف فى كأس العالم، رغم خسارة اللقب أمام فرنسا.