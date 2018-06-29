استقبالات الرئيس الحريري في بيت الوسط

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” نائب رئيس الجمهورية العراقي الدكتور اياد علاوي في حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري والسيد عبد الودود النصولي وتناول اللقاء اخر المستجدات في لبنان والمنطقة والاوضاع في العراق والعلاقات الثنائية.

كما استقبل الرئيس الحريري وفدا من الجامعة اللبنانية-الاميركيةLAU برئاسة جوزيف جبرا واطلع الوفد الرئيس الحريري على اوضاع الجامعة ونشاطاتها ومشاريعها.

كذلك التقى الرئيس الحريري سفير لبنان في لندن رامي مرتضى.