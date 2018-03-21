استغلال بيانات “فيسبوك” لصالح ترامب..مطور التطبيق كان “كبش فداء”

اعلن الأكاديمي، الذي صمم تطبيقا استخدم في جمع بيانات 500 مليون ملف على “فيسبوك” لصالح حملة ترامب، أنّه استخدم “كبش فداء” لموقع التواصل الاجتماعي وشركة “كامبريدج أناليتيكا”.

وكان صمم ألكسندر كوغن تطبيقا لشركة “كامبريدج أناليتيكا” عام 2014، لكنه قال إنّه “لم يعرف أن البيانات ستسخدم لصالح حملة دونالد ترامب الانتخابية”، مؤكدا انه اراد تصميم نموذج للسلوك البشري على مواقع التواصل”.

واضاف كوغن أنّه “يشعر بصدمة” بسب الاتهامات الموجهة إليه، لا سيما أنه أبلغ بأن التطبيق قانوني بالكامل، مشيرا الى أنّ “شركة كامبريدج أناليتيكا أكدت لنا أن كل شيء قانوني بالكامل ويتفق مع شروط الخدمة.”

وطور الباحث في جامعة “كامبريدج” مسحا لاختبار الميول الشخصية، أُطلق عليه “ذيس إز يور ديجيتال لايف”، وجمع ملفات نحو 270 ألف مستخدم، لكن التطبيق جمع أيضا بعض بيانات أصدقاء المستخدمين.

وقال متحدث باسم “فيسبوك” إن الأكاديمي لم يكن مسموح له نقل البيانات إلى “كامبريدج أناليتيكا”، وهي طرف ثالث قد يستخدم البيانات لأغراض تجارية، مضيفا أنّ مشاركة بيانات أصدقاء المستخدمين خارج التطبيق كان أيضا خرقا لسياسات “فيسبوك” الرئيسية.