استعداد وزاري لمناقشة مشروع موازنة 2018 والخطوات الإصلاحية

يستعد مجلس الوزراء لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 حيث سيعرض وزير المالية علي حسن خليل بالأرقام النفقات والإيرادات والعجز والدين العام، وهو ما كان بحثه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ أيام.

والوزير خليل سيضع المشروع على الطاولة امام الحكومة على أن لا يتضمن زيادات كبيرة في النفقات العامة عن موازنة العام 2017 من اجل إعطاء صورة ايجابية عن لبنان الذي ينتظر انعقاد مؤتمرات دولية داعمة له.

وفي معلومات لـ”المستقبل”، ان التحضيرات لمؤتمر “سيدر” واحد ستكون محور اجتماع بين رئيس الجمهورية و الموفد الفرنسي السفير بيار دوكازان بحضور وزير الإقتصاد رائد خوري في بعبدا قبيل إنعقاد جلسة الموازنة.

وأكد الوزير رائد خوري لـ”المستقبل” ان الأهم ان يتضمن مشروع الموازنة اصلاحات جذرية مع خفض للعجز، لافتا الى العمل على إيجاد طرق لذلك لا سيما في قطاع الكهرباء وضبط مزاريب الهدر وتحصيل الضرائب، واشار الوزير خوري الى ان الأمل الوحيد وجود ارادة سياسية جامعة لأن هذا الأمر هو آخر فرصة للبنان امام المجتمع الدولي.

موازنة العام 2018 وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي تنوي الحكومة القيام بها باتت تحت مجهر الدول المشاركة في المؤتمرات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي اصدر تقريرا قاسيا اتجاه لبنان والجميع يريد رؤية خطوات ملموسة من اجل مساعدة لبنان.

قالت مصادر وزارة المال لـ”الجمهورية”: “إن هناك محاولة لتشذيب الموازنة، بمعنى عدم تضخيمها بما يساعد على إنجازها سريعا، علما أن كل الوزارات تعمل وفقا لاقتراح رئيس الحكومة على تخفيض نفقاتها 20 في المئة”.

وعلمت صحيفة “الجمهورية” أن موازنة السنة الجارية بلغت الـ 25 ألف مليار و5043 مليون ليرة، ويقدر العجز المتوقع فيها قياساً على حجم الواردات المقدر تحصيلها هذه السنة بأقل من 8 آلاف مليار ليرة.

ولفتت المصادر إلى إن “استعجال البت بالموازنة​​ مرده إلى التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على تسريع الخطوات التي يفرضها القانون تميهداً للبتّ بها قبل ​الانتخابات النيابية​، وستكون جلسة اليوم للحكومة الأولى في إطار جلسات ماراتونية ستُعقد لمناقشتها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب للبتّ بها ضمن هذه المهلة”.