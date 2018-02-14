تجمع في مقهى “Place de lَ etoile” حيث أمضى الرئيس الشهيد دقائقه الأخيرة

تحت عنوان من هنا بدأت من هنا توقفت استعادت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية اللحظات الاخيرة للرئيس الشهيد في مقهى الاتوال مع اكثر من مئة شاب وشابة بحضور النائب بهية الحريري والامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري.

اراد المجرمون ان تكون هنا النهاية لكنها كانت البداية، فالمكان الذي عاش فيه الرئيس الشهيد رفيق الحريري لحظاته الاخيرة شهد في ذكراه الثالثة عشرة على عمل مئة شاب وشابة على عناوين عاش الرئيس الشهيد واستشهد لأجلها.

فالى بلاس دو ليتوال في ساحة النجمة حضرت النائب بهية الحريري ونجلها امين عام تيار المستقبل احمد الحريري واصدقاء الرئيس الشهيد ليشاركوا شباب تيار المستقبل عملهم تحت عنوان هنا بدأت هنا توقفت وهنا تستمر.

اربع عشرة طاولة تناقش اربعة عشر عنوانا عمل الرئيس الشهيد على تطويرها من الصناعة والسياحة والتجارة والاعمار والاقتصاد وغيرها تناقش حولها الشباب بعد ان خضعوا لورش تدريب نظمتها لهم مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بالتعاون مع قطاع الشباب في تيار المستقبل حول مهارات التواصل والتخطيط الاستراتيج التنموي وعلى ثقافة السؤال والارقام.

سؤال موحد حول كل عنوان سيحمله الشباب الى الرئيس سعد الحريري للتأكيد على ان المسيرة معه مستمرة كل من موقعه ومن خلال تطلعاته وارائه.

بعزم وروح الشباب ستكون البداية وليس كما ارادتها يد الاجرام.واطفال الامس باتوا يعرفون جيدا رفيق الحريري ويعملون على نشر افكاره ورؤيته وثقافته ثقافة الحياة لا الموت.

تقرير: مهى ضاهر