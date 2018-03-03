استشهاد مزارع فلسطيني برصاص الاحتلال

استشهد مساء السبت، مزارع فلسطيني (59 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة “وفا” الرسمية أن المزارع محمد عطا عبد المولى أبو جامع أصيب برصاصة في ظهره أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون في أبراج المراقبة الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس، ونقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة، وأعلن عن وفاته مساء اليوم.

وذكر شهود عيان أن المزارع أبو جامع كان يعمل في أرضه عندما استهدفه جنود الاحتلال.