استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الاحتلال

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ان فتى فلسطينيا استشهد ليلا متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة الحدودية شرق غزة قبل أسابيع.

وقال الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة، في بيان مقتضب: “استشهد محمود ماجد الغرابلي (16 عاما) متأثرا بجروحه التي اصيب بها في الرأس برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة في 14 أيار الماضي”.

وأضاف: “136 شهيدا حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين السلميين في “مسيرة العودة الكبرى” منذ 30 آذار وحتى اليوم”، مبينا ان “اجمالي عدد الاصابات بلغ 15501 بجروح مختلفة بالرصاص واختناق بالغاز منهم 4024 اصيبوا بالرصاص الحي ومن بينهم 375 في حال خطيرة”.