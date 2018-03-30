استشهاد فلسطيني قبيل انطلاق “مسيرة العودة الكبرى” في غزة اليوم

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 ليوم الأرض، تنطلق بعد صلاة الجمعة “مسيرة العودة الكبرى” في قطاع غزة، وتستمر حتى الذكرى السنوية الـ 70 لنكبة فلسطين.

وتزامنا، استشهد فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى إصابة شخص آخر قرب بلدة خان يونس.

وقبل المسيرة المقرر انطلاقها اليوم، حذر رئيس الاركان الاحتلال الاسرائيلي غادي ايزنكوت من أن الجنود الاسرائيليين سيطلقون النار اذا اقترب الفلسطينيون من الحدود وشكلوا خطراً، مشيرا إلى أن الجيش نشر تعزيزات ولا سيما من القناصة على الحدود مع غزة.

من جانبها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق عن تلقيه اتصالات من مسؤولين أوروبيين نصحوه بإلغاء المسيرة.

وقال عبر “تويتر أمس: “أكثر من مسؤول غربي اتصل بي ناصحاً بوقف مسيرة العودة بهدف عدم زيادة التوتر والتصعيد على حدود قطاع غزة”. وأشار إلى أن ذلك “تزامن مع اتصالات إسرائيلية بعدد من سائقي الباصات (الحافلات التي تقل الفلسطينيين إلى 5 نقاط تجمع) شرق قطاع غزة، لتحذيرهم من نقل أبناء القطاع إلى الحدود يوم المسيرة”، لكنه اعتبر أن “أشواق أبناء فلسطين في العودة إلى ديارهم تغلب التحذيرات والتهديدات كافة”.