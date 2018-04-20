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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة
فى:
20 أبريل 2018, 13:47
فى:
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