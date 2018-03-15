استراليا تسحب مشروع هدم إستاد “سيدني الاولمبي”

أجلت حكومة نيو ساوث ويلز الاسترالية خطة هدم وإعادة بناء “الإستاد الأولمبي” في سيدني، بعد 18 عاما فقط من استضافته للاولمبياد الصيفي، وذلك بعد انتقادات عنيفة وجهت لها.

وكانت أعلنت الحكومة، تشرين الثاني، عن خطط لهدم وبناء الإستاد الاولمبي البالغ سعته 80 ألفا وملعب “سيدني فوتبول” البالغ سعته 44 ألفا بتكلفة أكثر من مليار ونصف دولار أميركي، على ان تبدأ عملية بناء إستاد “سيدني فوتبول” العام المقبل على أن يتم الانتهاء منه في 2021.

وتسبب ذلك في انتقادات واسعة وجمع 200 لف توقيع لعريضة على الانترنت تدعو حكومة الولاية لإيقاف المشروع واستثمار الأموال في منشآت رياضية أصغر تخدم الناشئين.

وكان من المنتظر أن تتم الموافقة على المشروع، أو على الأقل الجزء التي يشمل بناء ملعب “سيدني فوتبول”، في اجتماع لمجلس وزراء الولاية، يوم الخميس، ولكنه جرى سحب هذا البند من جدول الأعمال مع تفكير الحكومة في خيارات أخرى.

المصدر: “رويترز”