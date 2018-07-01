ازمة النفايات الى مزيد من التفاقم في صيدا ومنطقتها بعد يومين على اقفال معمل المعالجة على خلفية الأحداث التي شهدها الجمعة والبلدية تعلن حالة الطوارىء ورئيسها المهندس محمد السعودي يقول ان المعمل توقف استثنائياً وانه يواصل مساعيه للتوصل الى حل للأزمة . واجتماع لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب غدا الاثنين

هكذا بدت شوارع عاصمة الجنوب صيدا وضواحيها في اليوم الثاني على اقفال معمل معالجة النفايات في المدينة بقرار من ادارته احتجاجا على اقتحامه من قبل مناصرين للتنظيم الشعبي الناصري وما رافق ذلك من استباحة للمعمل وتعرض لموظفيه .

النفايات تتراكم في مختلف الأحياء وعلى جوانب الطرقات الرئيسية والفرعية ، بعدما لم تعد الحاويات المخصصة لها تتسع لإستقبال المزيد منها .

ازمة النفايات المستجدة في صيدا استدعت من البلدية اعلان حالة طوارىء بانتظار التوصل الى حل للأزمة تضمن من جهة اعادة فتح المعمل ومن جهة ثانية سلامة موظفيه والعالمين فيه وتعالج كل الثغرات التي تتسبب باستمرار تراكم العوادم الناجمة عن معالجة النفايات وانبعاث الروائح من شاطىء صيدا الجنوبي .

رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي اعلن صباح الأحد في بيان له أنه يواصل مساعيه مع المعنيين من أجل التوصل لإستنئاف العمل في معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة (في سينيق – جنوبي صيدا)، والذي قال السعودي انه توقف إستثنائيا بسبب تداعيات الأحداث المؤسفة التي جرت داخل المعمل ومحيطه يوم الجمعة الماضي.

ودعا السعودي جميع المواطنين في صيدا ومنطقتها والمخيمات الفلسطينية وبلديات إتحاد صيدا الزهراني للإكتفاء بوضع النفايات العضوية فقط في المستوعبات الموضوعة في الشوارع والأحياء، على أن تكون أكياس هذه النفايات مقفلة بإحكام كي لا تنتشر منها الروائح ، أما غير العضوية فيمكن الإحتفاظ بها في المنازل كونها لا تصدر عنها روائح، وذلك إلى حين إستئناف إستقبال النفايات لمعالجتها في المعمل.

في هذا الوقت يستعد التنظيم الناصري لخطوات تصعيدية بوجه بلدية صيدا مستغلاً ازمة النفايات التي كان هو سببا فيها، علما ان التنظيم الناصري كان دعا ايضا لإعتصام الاثنين أمام القصر البلدي في المدينة على خلفية موضوع تعرفة المولدات الخاصة .

الى ذلك يرأس محافظ الجنوب منصور ضو اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب في سراي صيدا الحكومي عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الإثنين لمتابعة المستجدات على مختلف الصعد .