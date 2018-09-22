ازمة الاسكان على جدول اعمال مجلس النواب مطلع الاسبوع

سترخي ازمة الاسكان لا سيما في الشق المتعلق منها بالقروض على الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

على جدول الاعمال هو البند السادس عشر من اصل تسعة وعشرين بندا.

معظم الكتل النيابية عملت طوال الاشهر الماضية في محاولة منها لإيجاد الحل فكانت اقتراحات متعددة:

فهناك اقتراح قانون جمعية دعم الشباب اللبناني لحل ازمة السكان الموقع من: قاسم هاشم، آلان عون، سامي فتفت، طوني فرنجية وبوليت يعقوبيان والذي ينص على تأمين مبلغ 100 مليار ليرة من موازنة الدولة لدعم فرق الفوائد على قروض الإسكان.

واقتراح تكتل لبنان القوي الذي ينص على دعم الدولة بنسبة ٥% لكل قرض اسكاني ويمول الدعم من ضريبة الدخل على المصارف. النائب شامل روكز صاحب الاقتراح يدمج في اقتراحه المؤسسات العسكرية للاسكان.

اما اقتراح قانون تكتل الجمهورية القوية فينص على ايجاد مصادر لتمويل دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان وتحديد المستفيدين من هذه القروض اضافة الى تفعيل الرقابة على تطبيق احترام شروط الإستفادة.

كتلة المستقبل قدمت بدورها اقتراحا لحل الازمة.

وبين مشكك بإمكانية الوصول الى حل للأزمة نظرا للتحديات المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان وآخر متأكد من الوصول الى حلول الحد الادنى يبقى الجواب في عهدة وزير المال.

في الانتظار المؤسسة العامة للإسكان جاهزة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه تحت قبة البرلمان والشباب اللبناني المثقل اصلا بهمومه، انظاره شاخصة نحو مستقبل افضل.

تقرير: مهى ضاهر