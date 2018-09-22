ازاحة الستار عن نصب تذكاري لشهداء الجيش

من على تلة الحمرا التي استشهد فيها النقيب المغوار احمد محمود طبيخ مع سعبة جنود اخرين، رفع العلم اللبناني وعلم الجيش، وازيح الستار عن نصب تذكاري لشهداء معركة فجر الجرود بحضور ضباط من قيادة فوج الحدود البري الثاني وأفراد من عائلات الشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة

وكان الاحتفال قد افتتح بوضع إكليل من الزهر على نصب شهداء الجيش.

وخلال لقاء موسع عقد في مركز محافظة بعلبك وبحضور محافظها بشير خضر، أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون ان هذه المنطقة ليست خارجة عن القانون.

واشار العماد عون الى ان ليس هناك خطة أمنية في بعلبك الهرمل بل تدابير متواصلة يتم تخفيفها أو زيادتها وفق المعطيات.

وأعلن عون ان ليس لديه خوف على المنطقة، وإنما أمل كبير فيها.

وبدوره، شكر المحافظ خضر الجيش على كل التضحيات التي قدمها في كل المراحل، رافضا ان يرتبط اسم هذه المنطقة بالخارجين عن القانون، فأهل بعلبك الهرمل لم يخرجوا على الدولة، بل هي التي خرجت عنهم لعشرات السنين لا سيما إنمائيا.

وتحدث عدد من رؤساء البلديات شاكرين الجيش على كل الجهود التي يقوم بها لاستتباب الأمن.