ارقام تاريخية لـ محمد صلاح بعد هدفه امام بورنموث

مكن النجم المصري لنادي ليفربول الانكليزي محمد صلاح من تعزيز صدارة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بعد ان تمكن من احراز الهدف الثاني للريدز في مرمى بورنموث ، خلال مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ 34 لهذه المسابقة .
واستطاع الفرعون الصغير ان يرفع رصيده إلى 30 هدفًا، ليصبح أول لاعب إفريقي يسجل هذه الحصيلة في موسم واحد بالدوري الإنكليزي، متفوقا على الرقم المسجل باسم الإيفواري ديدييه دروغبا نجم تشيلسي السابق، الذي سجل 29 هدفًا، في موسم 2009/2010 .
وبات النجم المصري، ثالث لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 40 هدفًا على الأقل للريدز، في كل البطولات بموسم واحد، بعد كل من إيان راش “مرتين، وروجير هانت، واصح ايضا ثاني لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يسجل 40 هدفًا على الأقل في كل البطولات، وأمامه كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الذي سجل 41 هدفًا ، ولفتت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى أن محمد صلاح، بات ثامن لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يسجل 30 هدفًا في موسم واحد من المسابقة .
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