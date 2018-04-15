ارقام تاريخية لـ محمد صلاح بعد هدفه امام بورنموث

مكن النجم المصري لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​محمد صلاح​ من تعزيز صدارة هدافي ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ هذا الموسم، بعد ان تمكن من احراز الهدف الثاني للريدز في مرمى ​بورنموث​ ، خلال مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ 34 لهذه المسابقة .

واستطاع الفرعون الصغير ان يرفع رصيده إلى 30 هدفًا، ليصبح أول لاعب إفريقي يسجل هذه الحصيلة في موسم واحد بالدوري الإنكليزي، متفوقا على الرقم المسجل باسم الإيفواري ​ديدييه دروغبا​ نجم ​تشيلسي​ السابق، الذي سجل 29 هدفًا، في موسم 2009/2010 .

وبات النجم المصري، ثالث لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 40 هدفًا على الأقل للريدز، في كل البطولات بموسم واحد، بعد كل من ​إيان راش​ “مرتين، وروجير هانت، واصح ايضا ثاني لاعب في ​الدوريات الأوروبية​ الخمسة الكبرى، يسجل 40 هدفًا على الأقل في كل البطولات، وأمامه ​كريستيانو رونالدو​، نجم ريال ​مدريد​ الذي سجل 41 هدفًا ، ولفتت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى أن محمد صلاح، بات ثامن لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يسجل 30 هدفًا في موسم واحد من المسابقة .