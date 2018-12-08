ارسنال يخطف فوزاً متاخراً امام هادرسفيلد ورباعية لليونايتد

ضمن فعاليات الجولة 16 من منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز “البريمرليغ”، حقق نادي ​ارسنال​ فوزاً صعباً امام ​هادرسفيلد​ وبواقع 1-0 ليخطف الغانيرز المركز الثالث في الجدول الترتيب مؤقتاً، وعانى المدفعجية قبل حسم الموقعة لصالحهم وخطف نقاط المباراة الثلاث.

وفي باقي المباريات، حقق نادي ​مانشستر يونايتد​ فوزاً مستحقاً امام فولهام وبواقع 4-1 وبدأ الشياطين الحمر اللقاء بقوة ونجح آشلي يونغ من خطف هدف التقدم في الدقيقة 13 بعد تمريرة حاسمة من ماركوس راشفورد وواصل راشفورد امداد زملائه بالكرات الحاسمة لينجح خوان ماتا من خطف هدف ثانٍ لليونايتد في الدقيقة 28 وبعدها نجح روميلو لوكاكو من خطف هدف ثالث لمانشستر في الدقيقة 42 بعد تمريرة حاسمة من ماتا وفي الدقيقة 67 قلص كامارا الفارق لفولهام في الدقيقة 67 من ضربة جزاء قبل ان يختتم راشفورد مسلسل الاهداف في الدقيقة 83، وبدوره حقق ويستهام يونايتد فوزاً مهماً امام كريستال بالاس وبواقع 3-2 وكان كريستال قد تقدم بالنتيجة في الدقيقة 6 عبر ماك ارثر قبل ان يسجل المطارق ثلاثة اهداف بدأها سنودغراس في الدقيقة 48 وتبعها تشيشاريتو بهدف ثانٍ في الدقيقة 62 واضاف اندرسون الهدف الثالث في الدقيقة 65 قبل ان يقلص شلوب الفارق لكريستال بالاس في الدقيقة 76، كما وحقق بيرنلي الفوز امام برايتون وبواقع 1-0 بهدف تاركوفسكي في الدقيقة 40 وبدوره حقق كارديف الفوز امام ساوثامبتون الجريح وبواقع 1-0.