اردوغان اتهم واشنطن بالتضحية بعلاقاتها مع انقرة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم، ان الولايات المتحدة تجازف بـ”التضحية” بعلاقاتها مع تركيا، متهما السفير الاميركي في انقرة بالوقوف وراء التوتر الحالي بين البلدين.

وصرح اردوغان “اقولها بوضوح شديد: ان السفير (الاميركي جون باس) هنا يقف وراء” التوتر.

واضاف اثناء خطاب شديد الحدة في انقرة: “ليس مقبولا ان تضحي الولايات المتحدة بشريكة استراتيجية كتركيا، وكل ذلك من أجل سفير مدع”.

واندلع خلاف بين البلدين في الاسبوع الفائت مع توقيف السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الاميركية في اسطنبول بتهمة الاتصال بشبكة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه انقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في تموز 2016.

وردت واشنطن بتعليق اصدار جميع التأشيرات لغير الهجرة من بعثاتها في تركيا، الأمر الذي بادلته البعثات التركية في الولايات المتحدة بالمثل.

ومع تحميل المسؤولين الاتراك السفير مسؤولية الخلاف، أكدت الخارجية الاميركية ان باس يمثل كامل سلطة الحكومة الاميركية.

وقال اردوغان: “اذا كان العملاق الاميركي يحكمه سفير في انقرة فهذا امر مؤسف”.

واستدعى القضاء التركي الاثنين موظفا تركيا آخر في القنصلية الاميركية في اسطنبول.

ولفت اردوغان الى ان “الموظف يختبئ في السفارة”، لكن باس نفى ذلك في اليوم السابق مؤكدا للصحافيين: “لا أحد يختبئ في اي من مرافقنا”.

واعتقلت السلطات التركية هذا الاسبوع زوجة الموظف وابنه وابنته.