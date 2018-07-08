ارتفاع نسبة الرطوبة في الأيام القليلة المقبلة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– معدل درجات الحرارة القصوى على الساحل خلال شهر تموز هو32 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل،كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 23 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 15 كلم/س

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج . حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,33 ساعة غروب الشمس: 19,52 .