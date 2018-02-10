وأوضح مصدر عسكري تركي أن 3 من الجنود قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، لتواصل بذلك حصيلة القتلى في صفوف الجيش التركي الارتفاع منذ انطلاق “غصن الزيتون”.

هذا ولقي اثنان من أفراد القوات المسلحة التركية مصرعهم، السبت، عندما تحطمت مروحية هجومية في عفرين، شمال غرب سوريا، خلال عملية “غصن الزيتون”، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء بن علي يلدرم.

وقال يلدرم في حديثه للصحفيين “لسوء الحظ، تحطمت إحدى طائرتين من طراز أتاك، حين كانت في مهمة بمنطقة عفرين.. وتوفي فردان في القوات المسلحة التركية”.

وذكر يلديرم أنه مازال من غير الواضح سبب سقوط المروحية، مشيرا إلى أن “التحقيق في القضية قد بدأ”.

وفي بيان، ذكرت الأركان العامة التركية أن إحدى مروحيات “أتاك” تحطمت في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر (العاشرة بتوقيت غرينتش).

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول من نشر الخبر، حيث قال إن مروحية تابعة للقوات المسلحة التركية “أسقطت” خلال عملية غصن الزيتون.

وبدأت تركيا الشهر الماضي عملية جوية وبرية أطلقت عليها اسم “غصن الزيتون” ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.