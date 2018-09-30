ارتفاع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832

تحول مهرجان في إندونيسيا إلى مأساة حقيقية، بعد أن ابتلعت الأمواج حوالي 800 شخص، إثر وقوع زلزال قوي أعقبه تسونامي في سولاويسي.

وفي آخر أعداد ضحايا تلك المأساة، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، الأحد، ارتفاع حصيلة الزلزال والتسوماني إلى 832 قتيلاً.

وقالت الوكالة إن عدد القتلى ارتفع إلى 832 ، مضيفة أنها تعتقد أن المنطقة المتأثرة أكبر مما كان يعتقد في البداية.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة في مؤتمر صحفي إن تقارير تفيد بأن كثيرين محاصرون تحت أنقاض مبان انهارت بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة والذي هز البلاد يوم الجمعة وأثار أمواج المد العاتية التي وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.

وكانت الإحصاءات السابقة التي أعلن عنها، السبت، أفادت بأن ما يربو على 400 شخص لقوا حتفهم، وجرفت الأمواج العاتية كثيرين منهم أثناء وجودهم على الشاطئ، بعد وقوع زلزال قوي أعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسي، وفق ما أعلنت السلطات في إندونيسيا السبت.