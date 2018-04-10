أكدت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء مقتل 7 عسكريين إيرانيين في القصف على قاعدة التيفور العسكرية بحمص يوم الأحد، أي مثلي العدد تقريبا الذي أعلن في بادئ الأمر.

واتهم النظام السوري وحليفته إيران إسرائيل بشن الهجوم على مطار التيفور قرب حمص، وهو أمر لم تنفه أو تؤكده إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن جثث الإيرانيين الذين وصفوا بأنهم “مستشارون عسكريون” نقلت جوا إلى إيران وستقام جنازاتهم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

كانت تقارير إعلامية إيرانية سابقة تحدثت عن مقتل أربعة عسكريين في الضربة.

ووقع الهجوم بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبشار الأسد “بدفع ثمن باهظ”، عقب تقارير عن هجوم بالغاز السام في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله بعدما وصل إلى البرازيل في ساعة مبكرة اليوم: “يبدو أن الحكومة الأميركية تبحث عن ذريعة للتدخل العسكري”.

ويقاتل الحرس الثوري الإيراني وميليشياته بسوريا دعما لبشار الأسد منذ سنوات. وقتل أكثر من 1000 إيراني في الحرب السورية وبينهم أعضاء بارزون في الحرس الثوري.