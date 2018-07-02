ارتفاع عدد النازحين جنوب غربي سوريا إلى 270 ألفا

قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن عدد النازحين في جنوب غربي سوريا نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين ارتفع إلى 270 ألف شخص، وذلك وفقاً لأحدث أرقام لدى المنظمة الدولية.

وأضاف المتحدث محمد الحواري لوكالة «رويترز» للأنباء: «عدد النازحين في الجنوب السوري تعدى 270 ألفاً».

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المفاوضات بين الروس وممثلي بلدات الريف الشرقي لدرعا حققت تقدماً، عبر موافقة ممثلي بلدتي بصرى الشام والجيزة على الاتفاق الروسي.

ويقضي الاتفاق، بحسب المرصد، بتسليم المعارضة للسلاح الثقيل والمتوسط والإبقاء على السلاح الخفيف، ورفع علم النظام فوق المؤسسات والمراكز الحكومية وإعادة تفعيلها.

وبذلك تنضم بصرى الشام والجيزة للاتفاق المماثل الذي جرى في كحيل والمسيفرة والسهوة.

وجرت جولة جديدة من المفاوضات في بلدة بصرى الشام بين فصائل المعارضة وضباط من روسيا، الأحد، بهدف البحث عن وقف لإطلاق النار وإيجاد تهدئة في الجنوب السوري. وجاءت هذه الجولة بوساطة أردنية بعد فشل مفاوضات جرت بين الجانبين السبت.