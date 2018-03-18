ويتم الربط منذ فترة طويلة بين السكري وتزايد خطر الإصابة بمرض القلب.

وتربط دراسات سابقة كثيرة أيضا بين السكري وتزايد خطر الإصابة بأمراض الكلى.

ولكن الباحثين اختلفوا بشأن ما إذا كان ارتفاع السكر في الدم بشكل طفيف الذي يطلق عليه أحيانا اسم “ما قبل السكري” قد يزيد أيضا خطر الإصابة بمشكلات في القلب والكلى.

وحتى اسم “ما قبل السكري “مثير للجدل ويختلف الأطباء بشأن كيفية تشخيصه ومعالجة الأشخاص المصابين فقط بخلل طفيف في السكر في الدم.

وقال كبير معدي الدراسة الطبيب محمد علي وهو باحث في جامعة إيموري إن “ما قبل السكري شائع جدا”.

وأضاف أن تغيير أسلوب الحياة مثل زيادة التدريبات وتناول غذاء صحي بشكل أكبر قد يساعد الناس على خفض مستوى السكر في الدم وخطر إصابتهم بالمشكلات الصحية التي يمكن أن تصاحب مرض السكري.

ونُشرت الدراسة في دورية “لانسيت” لمرض السكري والغدد الصماء.

المصدر: سكاي نيوز